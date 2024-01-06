“كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟” .. وزارة العمل تٌجيب 2024! المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟ .. سؤال يطرحه الكثير من المواطنين العراقيين خلال الفترة الأخيرة الماضية حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة ويبحث الكثير من المتقدمين للحصول عل الرعاية الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، حيث يتم توفير الرعاية الاجتماعية للكثير من الأسر العراقية تحت خط الفقر وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين خلال الفترات الاخيرة الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن الاسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي.

ثم قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل رقم الهوية وكود التحقق واسم المحافظة التابع لها.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية؟

بعد التعرف على كيف اطلع اسمي في منصة مظلتي؟ يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ، كما يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 إلى 60 عام ، كما يجب ان لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو عقارات خاصة ، ويجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.