قدامك يومين بس!! موعد نهاية استمارة الشهادة الاعداديه 2024.. مافيش امتحان من غيرها

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد نهاية استمارة الشهادة الاعدادية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري هو موعد نهاية استمارة الشهادة الاعدادية حيث يتم غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية أمام جميع الطلاب ، فعلى جميع الطلاب استكمال البيانات المطلوبة والتسجيل في استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية في أقرب وقت وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية التسجيل في استمارة الشهادة الاعدادية.

موعد نهاية استمارة الشهادة الاعداديه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي أن موعد نهاية استمارة الشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 ، ويتمكن جميع طلاب الشهادة الاعدادية من تسجيل استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول عبر الخطوات التالية.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وتستطيع الحصول عليه من خلال المدرسة.

ثم قم باستكمال جميع بيانات الطالب بشكل صحيح.

ثم قم بتسجيل رقم الهاتف.

ثم قم برفع صورة شخصية للطالب.

ثم اضغط على “تسجيل”.

ثم قم بطباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

بعد التعرف على موعد نهاية استمارة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم السبت الموافق 18 يناير 2024 في جميع محافظات الجمهورية ، وقد أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية خلال الأيام القادمة.