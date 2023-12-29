التعليم ينبهه الطلاب بشأن “موعد نهاية استمارة الشهاده الاعداديه 2024”!! من غيرها مافيش امتحانات

في السباق الزمني المشوق لعام دراسي مليء بالتحديات والفرص، يثير سؤال يطرأ على أفكار أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي: متى يكون آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024؟ تلك المعلومة التي تحمل معها بداية المغامرة الامتحانية للترم الأول، والتي تتسم بأهميتها الكبيرة في مسار التعليم.

موعد نهاية استمارة الشهاده الاعداديه

وفقًا للمخطط الزمني الذي وضعه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يجدر بطلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المخصصة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول.

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 يكون في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

يتعين على الطلاب إدخال بياناتهم بعناية لاستخراج رقم الجلوس، الذي يُشكل مفتاح دخولهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومع تحديد ذلك الموعد الهام، تلتزم الوزارة بتوجيه طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى سداد رسوم استمارة امتحانات الترم الأول، التي تبلغ قيمتها حوالي 158 جنيهًا.

يمكن دفع هذه الرسوم في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتعين على الطلاب الحصول على إيصال السداد.

يشير الإعلان إلى ضرورة اتباع خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية، يمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات، وتسجيل الدخول عبر منصة أوفيس 365.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك المدرسة والمواد الدراسية، وتحميل الأوراق اللازمة، ثم يتبع الطلاب إجراءات الحفظ والطباعة لتقديم الاستمارة المكتملة للمدرسة، بتوقيع ولي الأمر.