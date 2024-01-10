ألحق أحجزها من دلوقتي “اماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024” بمقدم 25 ألف بس

الأسر المصرية باستمرار تعتني بالبحث عن جميع ما يتعلق بشقق الاسكان الاجتماعي، إذ إنهم يريدون أن يتعرفوا على الموعد الذي من المفترض أن يتم فيه تلقي تلك الشقق، هذا بجانب الأماكن المتوفر فيها هذه الشقق والأسعار الخاصة بها، علاوة على المساحات أيضا التي تتعلق بها فيتم البحث باستمرار عن الخطوات اللازمة أيضا لتلقي هذه الشقق والشروط اللازمة للحصول عليها، لهذا السبب سوف نرفق لكم تفاصيل كل ذلك فيما يلي في هذا المقال.

اماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

هذه الشقق تكون في العديد من الأماكن بمصر من ضمنها ما يلي:

العاشر من رمضان.

الشروق.

كذلك متوفرة في غرب قنا العلمين الجديدة.

أكتوبر الجديدة.

حدائق أكتوبر.

هذا بجانب أن الشقق متوفرة في القاهرة الجديدة.

المنصورة الجديدة.

كذلك متوفرة في غرب اسيوط.

دمياط الجديدة

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي

هذه الاسعار التي تتعلق بشقق الإسكان تكون متراوحة بين ما يخرج من حوالي 245000 جنيه مصري، وكذلك 360 ألف جنيه مصري، هذا بجانب أن تلك الشقق المقدم الخاص بها يكون بدايته من حوالي 22 ألف جنيه مصري على أن يكون ذلك للمساحة التي تكون 90 مترا، وكذلك مقدم 15000 جنيه مصري للشقة التي تكون مساحتها 75 مترا، كذلك أنه لابد من أن يتم دفع 10% عندما يقوم المواطن بالحصول على الشقة ويقوم بتقسيط الباقي 90%، كذلك أن التقسيط يكون معتمد على النظام الخاص بالتمويل العقاري والتقسيط أيضا يكون على ما يقرب من حوالي 30 عام وذلك كحد أقصى.