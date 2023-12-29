عشان السنة الجديدة “أعرف زيادة  قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024”.. الكلام على ايه

يبحث جميع المواطنين في الفترة الأخيرة عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين يبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد ، كما يبلغ نصيب الفرد الخامس في بطاقة التموين قيمة 25 جنيهًا ، كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024

مع اقتراب صرف تموين شهر يناير 2024 ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن الفرد يحصل على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا يحصل بها على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر حيث يجب أن لا يتعدى حصول الأسرة الواحدة على 6 كيلو جرام سكر ، ويستطيع جميع المواطنين الحصول على السلع التموينية يوم 1 يناير 2024 من جميع منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات المصرية.

سعر السكر في التموين

بعد معرفة قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة عن سعر السكر في بطاقة التموين حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر بأسعار مخفضة ويبلغ سعر الكيلو 13 جنيهًا بينما وصل سعر كيلو السكر في المحلات التجارية إلى 55 جنيهًا ، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الشائعات المتداولة حول عدم صرف السكر ضمن السلع التموينية ، وأكدت الوزارة أن مصر لديها مخزون كافة من السكر.