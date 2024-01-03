جاري حتى الآن عمليات صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023 بالزيادة الجديدة 2024

البحث زاد من جانب عدد هائل للغاية من المواطنين بشأن الموعد المتعلق بصرف رواتب المتقاعدين بدولة العراق، وتجدر الاشارة بان وزارة المالية قد نوهت حول هذا الموعد لذا سوف نتعرف عليه معا فيما يلي في هذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023

قامت وزارة المالية العراقية بالتصريح حول الموعد المتعلق بصرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي من ديسمبر 2023، فمن الجدير بالذكر أن هذا الموعد يترقبه عدد لا حصر له من الاشخاص فسوف يتم الصرف في اليوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري 2023م، كذلك أن الحكومة بدولة العراق قد بينت الزيادة الجديدة التي سوف تصرف على تلك المعاشات ومن الجدير بالذكر أن القيمة التي تتعلق بها تكون حوالي 100 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد العراقي

تستطيع بمنتهى السهولة ان تستعلم عن راتب التقاعد بدولة العراق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية بالعراق من هنا.

الضغط على زر الاستعلام رواتب المتقاعدين.

كتابة كافة البيانات اللازمة.

النقر على زر استعلام.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

لكي يتم الحصول على راتب التقاعد بدولة العراق لابد من أن يكون المتقدم متوفر به سلسلة من الشروط الضرورية التي من بينها جميع ما يلي: