اعـرف موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2023 2024 للمدارس في كـافة المحافظات بقرار وزارة التربية بعد التعديل

تساؤلات كثيرة يطرحها الطلاب حول موعد امتحانات نصف السنة في العراق للعام الدراسي 2023/2024، حيث حددت وزارة التربية العراقية موعد بداية اختبارات نصف العام للمراحل الدراسية سواء الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي تتضمن موعد الامتحانات وكذلك العطلات والإجازات الرسمية، وذلك بعد انتشار عدد من الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي تفيد تبكير موعد الاختبارات مما أثار الفضول بين الطلاب، ونستعرض معكم عبر موقعنا البديل موعد الاختبارات النهائية لنصف العام.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

نفت وزارة التربية ما تردد حول تغيير موعد اختبارات نصف العام وأنها سوف تكون في موعدها المحدد، وكشف المركز الاعلامي التابع للوزارة في بيان رسمي بأن موعد اختبارات التحريري للمرحلة الابتدائية والمتوسطة يبدأ في 25 يناير وينتهي يوم 31 يناير ويتم احتساب يوم السبت من أيام الاختبارات، أما موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية تبدأ في 21 يناير وينتهي في يوم 31 يناير وهذا بشأن الامتحان التحريري، أما اختبارات الشفوي فقد أوضح المكتب الاعلامي أنها ستكون قبل الاختبارات التحريرية بأسبوع تقريبا على أن تبدأ للمرحلة الابتدائية في يوم الخميس 18 يناير حتى 24 يناير أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية تبدأ من يوم الأحد 14 يناير 2024 حتى يوم 20 يناير.

موعد اجازة نصف العام الدراسي بالعراق

انتشرت عدد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تبكير موعد امتحانات نصف السنة في العراق، ولكن وزارة التربية نفت ذلك وأكدت أنها مجرد شائعات وصرحت أنها سوف تكون في موعدها الرسمي ولا نية لتقديم أو تأخير الاختبارات الشفوية أو التحريرية، كما حددت الوزارة موعد اجازة منتصف العام والتي تبدأ بعد نهاية الاختبارات بداية من 1 فبراير وتستمر لمدة اسبوعين حتى 15 فبراير ليحصل الطلاب على قسط من الراحة وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 15 فبراير وينتهي في 25 مايو 2024 لمختلف المراحل التعليمية.