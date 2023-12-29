ضبط واستقبال .. تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات بأعلى جودة

كثير من الأشخاص باستمرار نجد أن البحث من جانبهم كبير جدًا حول التعرف على تردد قناة توم وجيري، فتلك القناه تمتاز بسمات كثيره كما ان تلك القناة معروفة جدًا في أنها تقوم ببث محتوى كرتوني جميل ورائع يعشق مشاهدة الأطفال الصغار، هذا بجانب ان هذه القناه تكون من القنوات الجميلة التي تعرض محتواها 24 ساعة، وذلك من دون تقطيع او تشفير، كما أن هذه القناه لها عدد لا حصر له من المتابعين وأيضا المشاهدين ويرغب في ضبط ترددها الجديد عدد كبير من الأشخاص، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد لهذه القناة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تكون من بين القنوات التي تكون متخصصة في بث محتوى كرتوني، كذلك أنها تكون مهمة جدًا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص، إذ إنها تكون مشتمله على سلسلة هائلة من المحتويات المساعدة في جذب انتباه الأطفال اليها بالتحديد الأفلام الكرتونية المشهورة والمعروفة جدا، كما ان تلك القناة تبث المحتوى بالعالم أجمع، ويعرفها كل الأشخاص كذلك انها تعرض العديد من أنواع الأفلام المسلية الأخرى، كالبرامج الطفولية التي يعشق الطفل أن يشاهدها كذلك ان التردد الجديد الخاص بها جاء ليكون كالآتي:

التردد 11345

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي.

مزايا قناة توم وجيري

تشتمل قناه توم وجيري على مزايا عديدة جدًا ابرزها ما يلي: