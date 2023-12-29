الآن اضبط .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات
نعلم جيدا ان كل اب وام يرغب في ضبط تردد قنوات الأطفال لأبنائهم وهذا لكي يتركوا أبنائهم امام التلفاز يشاهدوا اجمل الأفلام الكرتونية ويتعلموا منها الكثير، فمن الجدير بالذكر أنه هناك عدد كبير من قنوات الأطفال، ويريد الآباء ان يقوموا بضبط القنوات الخاصة بالمحتوى الكرتوني التي لا تتضمن أية مقاطع غير لائقة والتي تكون امنه تمامًا على الأطفال، ومن الجدير بذكري ان قناه وناسه تكون من أبرز القنوات الآمنة للغاية على الأطفال الصغار التي من الممكن أن تقوم بضبطها لهم، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد خاص بها.
تردد قناة وناسة
تقوم قناه وناسه بتقديم سلسلة كبيرة للغاية من مختلف البرامج الخاصة بالكرتون، فهي تكون من أروع القنوات الكرتونية والمسلية للأطفال، كذلك انها تعرض محتوى تعليمي لهم يقوم بتعليمهم العديد من الأمور والاشياء، هذا بجانب أنها تكون مكتملة على فقرات كثيره مشتملة على معلومات عديدة للغاية وتقوم بالمساعدة على جعل الأطفال يعرفون القيم الخاصة بهم والمبادئ الحميدة والأخلاق وصفات الجميلة، وقد جاء تردد هذه القناه كما يلي:
- التردد 11470
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- معدل الاستقطاب عمودي
مميزات قناة وناسة
قناة وناسة لها سمات كثيرة للغاية منها ما يلي:
- الدقة الكبيرة.
- الإشارة العالية.
- الجودة الكبيرة.
- بث المحتوى طوال اليوم.
- بث كثير من البرامج التي لا تحصى الكرتونية.
- بث برامج كثيرة هادفة.
- تعلم الأطفال كثير من الأمور.
- تقم بتعليم الأطفال الأخلاق الحميدة.
- كما أنها تقوم بعرض عدد كبير من الأناشيد والأغاني التي لا حصر لها.