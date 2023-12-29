الآن اضبط .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

نعلم جيدا ان كل اب وام يرغب في ضبط تردد قنوات الأطفال لأبنائهم وهذا لكي يتركوا أبنائهم امام التلفاز يشاهدوا اجمل الأفلام الكرتونية ويتعلموا منها الكثير، فمن الجدير بالذكر أنه هناك عدد كبير من قنوات الأطفال، ويريد الآباء ان يقوموا بضبط القنوات الخاصة بالمحتوى الكرتوني التي لا تتضمن أية مقاطع غير لائقة والتي تكون امنه تمامًا على الأطفال، ومن الجدير بذكري ان قناه وناسه تكون من أبرز القنوات الآمنة للغاية على الأطفال الصغار التي من الممكن أن تقوم بضبطها لهم، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد خاص بها.

تردد قناة وناسة

تقوم قناه وناسه بتقديم سلسلة كبيرة للغاية من مختلف البرامج الخاصة بالكرتون، فهي تكون من أروع القنوات الكرتونية والمسلية للأطفال، كذلك انها تعرض محتوى تعليمي لهم يقوم بتعليمهم العديد من الأمور والاشياء، هذا بجانب أنها تكون مكتملة على فقرات كثيره مشتملة على معلومات عديدة للغاية وتقوم بالمساعدة على جعل الأطفال يعرفون القيم الخاصة بهم والمبادئ الحميدة والأخلاق وصفات الجميلة، وقد جاء تردد هذه القناه كما يلي:

التردد 11470

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة لها سمات كثيرة للغاية منها ما يلي: