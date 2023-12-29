دلوقتي استقبلها بجودة عالية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2024

العديد من الأشخاص مستمرين في بحثهم عن تردد قناه ناشونال جيوغرافيك فالقناه التي تعرف بانها تقوم بإذاعة أفضل محتوى مميز عن الطبيعة وعالم الحيوان، كذلك ان هذه القناه من القنوات التي تمتلك شعبية كبيرة جدا من جانب عدد لا حصر له من المواطنين بالوطن العربي، ومن الجدير بالذكر انها تكون ممتلكة لعدد لا يحصى من المميزات وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم احدث تردد خاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناه ناشيونال جيوغرافيك تكون من القنوات المهمة جدا التي يريد ان يتعرف على ترددها المواطنين في كل ارجاء الدول العربية، فمن الجدير بالذكر ان هذه القناه تبث عدد كبير جدا من الأفلام الوثائقية وأيضا مختلف البرامج الجميلة والمتميزة التي نجحت في تحقيق قاعده كبيره من الجمهور وتنال القناة على الملايين من المتابعين والمشاهدين وقد جاء ترددها كالآتي:

التردد 12467

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

التشفير مفتوح.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تستطيع تحميل تردد تلك القناة بسهولة عبر السير على النقاط التالية:

النقر على أيقونة القائمة.

النقر على زر الإعدادات.

كتابة التردد.

انتقاء القمر الصناعي.

إدخال بيانات التردد.

النقر على زر حفظ.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

هناك كثير من البرامج التي يتم إذاعتها على شاشة تلك القناة، حيث إن من ضمن تلك البرامج كل ما يلي: