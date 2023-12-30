صرف 100 رغيف خبز على كارت العيش الجديد + خبر سعيد من وزارة التموين

صرف 100 رغيف خبز على كارت العيش الجديد، حيث أعلنت وزارة التموين عن إمكانية صرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وذلك باستخدام كارت العيش الجديد، ولا شك أن كثير من المواطنين لا يعرفون عن هذه الخدمة التي تقدمها الحكومة الحد من أسعار العيش السياحي، حيث يتميز الكارت بإمكانية الشحن بقيمة معينة وصرف العدد الذي ترغب فيه من الارغفة دون الحاجة إلى بطاقة تموين، ونقدم اليكم كيفية التقديم للحصول على هذا الكارت عبر سطور المقال.

صرف 100 رغيف خبز على كارت العيش الجديد

يهدف كارت الخبز الجديد إلى حصول المواطنين غير المقيدين في منظومة الدعم أو غير الحاملين لبطاقة التموين هو الحصول على الخبز بالتكلفة الفعلية لسعر الخبز من أي مخبز، وتعتمد الخدمة على توفير الخبز البلدي المدعم وتسهيل الحصول عليه والذي ينتج في نحو 30 ألف فرن تابع للوزارة بجميع المحافظات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن في ظل ارتفاع أسعار المنتجات وغلاء المعيشة، وتبلغ تكلفة رغيف الخبز البلدي نحو 90 قرشا واوضحت وزارة التموين ان سعر رغيف الخبز بنظام كارت العيش الجديد ما يلي:

صرف 25 رغيف عند شحن كارت العيش بقيمة 25 جنيها.

صرف 62 رغيف عند شحن الكارت بقيمة 50 جنيها.

صرف 125 رغيف عند شحن كارت الخبز الجديد بقيمة 100 جنيه.

خطوات الحصول على كارت العيش الجديد

أوضحت مصادر عديدة أنه يمكن الحصول على كارت الخبز الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية: