نتائج الطلاب في السعودية | الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445 برقم الهوية كُـل المدارس

يبحث الكثير من الطلاب بمختلف المراحل في المملكة عن نتائج الطلاب في السعودية عبر منصة نور التعليمية، حيث يعد نظام نور من المنصات الهامة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال جائحة كورونا للتعلم عن بعد حيث تقدم المنصة عدد من الخدمات والتسهيلات التي تخدم الطلاب وأولياء الأمور وتساعد على التواصل بشكل كبير بالمعلمين ومتابعة مستوى الطلاب أولًا بأول، ولم يتبقي سوى ساعات قليلة إلى ان يتم الاعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول والتي سوف تكون متاحة عبر منصة نور والتي يمكن الاطلاع عليها بسهولة، ونستعرض لكم خلال المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الطلاب في السعودية

أعلنت وزارة التربية السعودية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد ولا نية للتأجيل أو تبكير موعد الاختبارات على أن يتم عرض النتائج وفقا للتقويم الدراسي الذي وضعته الوزارة، ويتداول الطلاب وأولياء الأمور خلال وسائل التواصل رابط المنصة لتسجيل الدخول لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الاول 1445، واليكم طريقة التسجيل في نظام نور الالكتروني كما يلي:

الدخول على موقع نظام نور التعليمي. انشاء حساب جديد اذا لم تمتلك حسابا، ثم تسجيل الدخول. تجد أمامك خيارين اختيار الدخول الي النظام من النفاذ الوطني. ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية ثم الضغط على تسجيل الدخول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب برنامج نور 1445

بعد تسجيل الدخول يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية عبر نظام نور لتوفير الوقت والجهد للتسهيل على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية: