الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق عبر منصة أور وطريقة السداد من خلال المنصة

المخافات المرورية في العراق أصبح الآن من أيسر الأمور الاستعلام عنها وسداد قيمتها، حيث إن الحكومة العراقية تضامنا مع وزارة الخارجية قاموا بعمل منصة يمكن من خلالها الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية، وتقديم طلب التماس في حالة ما إن وجد المبلغ كبير لتخفيض المبلغ، وسداد قيمة المخالفات المرورية كل ذلك إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى وحدة المرور وابتاع الاجراءات الطويلة، ومن خلال مقالنا نبن طريقة الاستعلام عبر منصة أور.

ما هي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق إلكترونيًا

حرصا من مديرية المرور العامة في العراق أن تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بمخالفات المرور على المواطنين، فقد قامت بإنشاء منصة أور للاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أور الإلكتروني. سجل الدخول عبر المنصة بكتابة الاسم وكلمة المرور في حالة أن يكون لديك حساب، وإلا اضغط إنشاء حساب وتابع الخطوات. بعد الدخول إلى المنصة اضغط على خِدْمَات إلكترونية. اضغط على المخالفات المرورية. يطلب منك إدخال رَقَم لوحة السيارة. بعد إدخال جميع البيانات اضغط بحث.

يظهر أمامك قيمة المخافات وعددهم، كما يمكنك عمل طلب التماس عبر المنصة أو التسديد.

كيفية تسديد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أور

يمكنك من خلال منصة أور تسديد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

بعد الاطلاع على المخالفات المرورية عبر المنصة، اضغط على تسديد المخالفة. قم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك، وهي أي من الطرق التالية: البطاقة المصرفية، أو الدفع عند الاستلام. يطلب منك إدخال بعض البيانات. ومن ثم اضغط على تسديد.

يتم إرسال إليك شعار التسديد.