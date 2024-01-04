محدش ياخد حقك.. هـذا نصيب الفرد من تموين يناير 2023 + قائمة كاملة بالأسعار الجديدة قبل ما تروح الجمعية

يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد من تموين يناير بعد اقتراب بداية العام الجديد، حيث تبدأ وزارة التموين في صرف الدعم بداية من يوم الاثنين 1 يناير 2024 طوال الشهر في جميع منافذ التموين بالمحافظات، وأكدت الوزارة على عدم زيادة نصيب الفرد من التموين بعد انتشار عدة شائعات حول ارتفاع حصة المواطن والتي تبين أنها غير رسمية ولا صحة لها، ويتساءل المواطن عن قيمة الدعم في شهر يناير المقبل وهذا ما نوضحه اليكم عبر سطور التقرير.

نصيب الفرد من تموين يناير 2024

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن نصيب الفرد خلال شهر يناير كما هو بقيمة 50 جنيها من الدعم التمويني مع استمرار صرف 150 رغيف من الخبز، وتابع أن الوزارة تسعي خلال الفترة الحالية على توفير السلع بجميع المنافذ ومحاولة ضبط الأسعار في السوق بعد الارتفاع الجنوني في سعر السكر والذي وصل إلى نحو 60 جنيها داخل بعض المحلات التجارية، وصرح بأن سعر السكر داخل المجمعات الاستهلاكية حاليا يبلغ نحو 27 جنيها وإنما سبب ارتفاع الاسعار هو جشع التجار من يقومون باحتكار السلع لمضاعفة قيمتها وسيتم عمل حملات تفتيش مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لمراقبة الأسعار.



واليكم نصيب الفرد من السلع الاساسية في التموين لشهر يناير 2024 كما يلي:

صرف كيلو سكر للفرد الواحد وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

صرف زجاجة زيت 800 مللي للفرد والحد الأقصى المسموح به على البطاقة هو 4 عبوات.

أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024

أعلنت وزارة التموين عن قائمة اسعار السلع الاساسية لشهر يناير المقبل والتي تتضمن نحو 31 سلعة غذائية متنوعة في جميع المنافذ بالمحافظات وتتمثل فيما يلي: