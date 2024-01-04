بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | اسماء الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل mosla كَافـــة المحافظات

يتساءل الكثير من المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي الالكترونية، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اقتراب الاعلان عن موعد صرف الدفعة الأخيرة لهذا العام بعد انتهاء فرز الطلبات المقدمة والتي يتطلب مراجعتها مدة طويلة لضمان حصول المستحقين على الدعم، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد صور المساعدات المادية المقدمة من الحكومة للمواطنين لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مع الوضع الاقتصادي الراهن، ونقدم اليكم عبر سطور المقال الشروط المطلوبة للقبول وطريقة الاستعلام عن المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الالكترونية، حيث أكدت الحكومة أنها الوجبة الأخيرة لهذا العام والتي تقدم لها ما يقارب من 300 ألف طلب من المواطنين للحصول عليها ويتم مراجعة كافة الطلبات ويتم اختيار من يتوافق فقط مع الشروط المطلوبة، وقد أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها عن أسماء المستحقين خلال أيام قليلة ويتم اتاحة الرابط الرسمي لتسهيل الاستعلام من خلاله.

أما بخصوص شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية فقد جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدودها بشكل دائم. ألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. عدد أفراد الاسرة لا يقل عن 4 أفراد. ألا يكون الشخص المتقدم حاصلا على معاش حكومي أو مساعدات أخرى مادية مقدمة من وزارة الشؤون العراقية. عدم امتلاك أصول أو نشاط تجاري أو عقارات أو لديه دخل ثابت. تقديم ما يثبت إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو من ذوي الاعاقات الجسدية والعقلية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

يمكن معرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: