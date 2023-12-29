يابختكوا زيادة جديدة على المعاشات .. جدول معاشات شهر يناير 2024

جدول زيادة معاشات شهر يناير 2024، قام اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتصريح عن زيادة جديدة في المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وبناءاً على ذلك هناك العديد من التساؤلات والانتظار من أصحاب المعاشات بخصوص جدول زيادة المعاشات في 2024.

كما صرح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن سبب هذه الزيادات وقال أن ذلك يرجع إلى رفع قيمة الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني بعد أن كان 1700 جنيه سوف يصبح 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع قيمة الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني بعد أن كان 10900 جنيه سوف يصبح 12600 جنيه، والعمل بذلك القرار من يوم 1/1/2024.

جدول زيادة معاشات شهر يناير 2024 بعد الزيادة

جدول زيادة المعاشات في يناير تبعاً لما أعلنه اللواء جمال عوض، فإن قيمة الحد الأقصى للمعاشات سوف تصبح 10080 جنيه بعد أن كانت 8720 جنيها، وقيمة الحد الأدنى للمعاشات سوف تصبح 1300 جنيه بعد أن كانت 1105 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته ابتداءاً من 1 يناير 2024، بالإضافة إلى رفع قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لكي تصبح 2000 جنيه بعد أن كانت 1700 جنيه، يتم العمل بذلك القرار في أول شهر يناير 2024، أي مع بداية صرف معاشات شهر يناير.

صرف معاشات يناير لأكثر من 11 مليون مواطن

تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بصرف معاشات شهر يناير 2024 لما يزيد عن 11 مليون مواطن ابتداءاً من يوم 1 يناير 2024، وتستمر عملية صرف المعاشات لمدة 6 أيام متتالية، ومن خلال تصريح تلفزيوني للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قام بالتصريح أن هناك خطة يتم دراستها حالياً بخصوص حصول المواطن على 80% من مرتبه بعدما يصل سن المعاش، موضحاً أن هناك 11 مليون مستفيد من زيادة تلك المعاشات في 2024.

متى موعد صرف معاشات شهر يناير 2024؟