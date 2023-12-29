“التوجيه الملكي” .. موعد إنتهاء الدعم الإضافي في حساب المواطن 1445

هناك العديد من التساؤلات من خلال المواطنين التي تستفيد من برنامج حساب المواطن، بخصوص الدعم الإضافي به ويريدون معرفة ما هو مصير استمرار الدفعات الإضافية من دعم حساب المواطن، ومعرفة هل سيستمر ذلك الدعم بعد صرف المبالغ المستحقة لشهر ديسمبر الحالي، المعلن حالياً هو أن البرنامج قدم الزيادات الإضافية حتى دفعة ديسمبر وأن تلك الدفعة هي الدفعة الأخيرة التي يتواجد بها دعم إضافي ولكن الدعم لم يتوقف مطلقاً، وأن بعد ذلك يعود الدعم مرة أخرى إلى مبالغ الصرف الأولى التي كان يحصل عليها المواطن وذلك قبل العمل على فرض زيادات الدعم الإضافي، أي أن المواطن سوف يحصل على المبالغ الأساسية فقط.

هل يستمر الدعم الإضافي لحساب المواطن؟

يعتبر حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تشير إلى مجهود الحكومة السعودية وهدفها في توفير حياة كريمة وتوفير كل احتياجات المواطنين، وقامت وزارة الموارد البشرية بالإجابة على سؤال المواطنين بخصوص توقف صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن وقالت الوزارة أنه من الممكن أن يستمر صرف الدعم الإضافي من قبل الجهات المسؤولة وإقرارها على ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد أي أخبار تؤكد على أنه يتم إضافة دعم إضافي آخر بعد الدفعة التي ستصرف في شهر ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى أن الوزارة أشارت إلى أنه سوف يكون هناك دعم إضافي في حالة وجود ذلك الخبر على الموقع الإلكتروني الرسمي ببرنامج حساب المواطن، وبما أنه لم يصدر أي قرار، فمن المؤكد أنه ليس هناك أي قرار يفيد استمرار صرف الدعم الإضافي وأن القيمة القديمة هي التي سيصرفها المواطنين المستفيدين في دفعة يناير للعام 2024.

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