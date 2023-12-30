‘‘شغل ببدلة- اخر شياكة‘‘.. بمؤهل عالى أو متوسط مرتبات خيالية تطرح من قبل البترول.. وظائف البترول 2023

وظائف البترول تم الإعلان مؤخرًا من قبل وزارة البترول عن بعض الوظائف الشاغرة برواتب وحوافز مجزية للشباب ذوي الخبرة والكفاءة، وتعتبر وظائف البترول من أكثر الوظائف التي يرغب الشاب في الحصول عليها بما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لهم، لذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن تلك الوظائف المعلن عنها.

وظائف وزارة البترول

عدد كبير من الشباب يرغب في الحصول على معلومات كافية حول وظائف وزارة البترول فقد وضحت وزارة الشباب عبر الحساب الرسمي لها على فيس بوك عن الوظائف الشاغرة في البترول، حيث تحتاج الوزارة إلى فني صيانة ميكانيكا، وأمين مخزن، عامل مساعد عامل خدمات بالعاشر من رمضان، سائق كلارك ريتش تراك، لذا من يرغب في الحصول على إحدى تلك الوظائف الشاغرة عليه سرعة التسجيل.

شروط الحصول على وظائف البترول

تقبل الوزارة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل لشغل الوظائف المعلن عنها، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم عدة شروط أهمها أن يكون لديه خبرة 5 أعوام في نفس الوظيفة، وأن لا يتجاوز عمره 50 عام ومن سكان قويسنا بنها.

حقوق ومميزات الوظيفة

توفر لكم وظائف البترول عدة مميزات وحقوق أهمها أن ساعات العمل 8 ساعات فقط برواتب وحوافز مجزية بالإضافة إلى بدل انتقال، وإجازة أسبوعية مدتها يوم واحد بالإضافة إلى الحصول على تأمين اجتماعية.

الأوراق المطلوبة والمستندات للوظيفة

يجب عليك توفير الأوراق والمستندات الآتية من أجل التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة البترول حيث يجب أن تقدم شهادة الميلاد وأصل بطاقة الرقم القومي وأصل المؤهل الدراسي.