شوف هتنزل امتى .. موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2024

انه على حسب القرارات التي تتعلق بالحكومة المصرية الخاصة بدعم المواطنين بمصر بمناسبه السنه الجديدة بأن يتم زياده الرواتب التي تتعلق بمعاشات شهر يناير المقبل 2024، وهذا على حسب القانون المتعلق بالتأمينات الذي يتضمن بان هناك زياده سنوية تبلغ حتى 15% يريد الأشخاص ان يتعرفوا على الموعد الذي يتعلق بصرف المعاشات لشهر يناير 2024، وتجدر الإشارة بأن وزاره المالية قامت بالكشف عن ان هناك زياده جديده على تلك الرواتب التي تتعلق بالموظفين وهذه الزيادات بغيه مساعدة الأشخاص على ان يتكوموا بتحمل أعباء الحياه في حيز الظروف في الحالية الخاصة بزياده الأسعار، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد المتعلق بصرف هذه المعاشات والمرتبات لشهر يناير القادم 2024.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير

بينت وزاره المالية فيما سبق ان الزيادة التي تتعلق برواتب الموظفين سوف تكون الحد الأدنى لها 600 جنيه مصري، وسوف تصرف مع الدخل بدءا من يوم الاحد الذي سوف يكون موافقا الحادي والعشرون من يناير 2024 ومن المفترض ان تصرف وزاره التضامن الاجتماعي الزيادة المفترضة مع تلك المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024، التي بينها رئيس هيئة التامين الاجتماعي بمعدل 15% من القيمة التي تتعلق بالدخل والتي يكون الحد الأدنى لها 195 جنيه مصري وهذا في يوم الاثنين المقبل الذي سوف يكون موافق 1 يناير 2024، وسوف يكون السحب مستمر حتى سته أيام بشكل متتالي.

جدول الزيادة الجديد في أجور الموظفين

فيما يلي الجدول الذي يتعلق بالزيادة الخاصة بأجور الموظفين: