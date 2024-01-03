عاجل ظهرت .. نتائج القبول المركزي الدور الثالث العراق 2023 برقم الجلوس

هناك العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن نتائج القبول المركزي الدور الثالث، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن معرفة تلك النتائج بسهولة عن طريق موقع الوزارة الرسمي، وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات التعرف على النتيجة، ورابط الحصول عليها.

نتائج القبول المركزي الدور الثالث

قامت وزاره التعليم العالي بالتأكيد على انها سوف يتم الكشف عن نتائج خاصه بالقبول المركزي ثالث دور في الساعات القليلة المقبلة، كذلك انه سوف يتم الكشف عن تلك النتائج عن طريق البوابة الخاصة بدائرة الدراسات والمتابعة، هذا بجانب انها قامت بالتأكيد على أن الطلبة والطلبات المتقدمين يمكنهم تلقي تلك النتائج بكل سهوله ويسر عن طريق السير على الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال للموقع الرسمي الخاص بالحصول على نتائج من هنا.

الخطوة الثانية: النقر على أيقونة نتائج القبول المركزي.

الخطوة الثالثة: كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: النقر على زر استعلام.

معدلات القبول المركزي

فيما يلي المعدلات التي تتعلق بالقبول المركزي: