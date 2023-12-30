الشقق برخص التراب .. بيان عاجل من الإسكان بشأن طرح شقق سكن لكل المصريين 3

صرح دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان التحويل في الطرح الأول من مشروع سكن لكل المصريين 3 على نظام التمويل العقاري، جاء ذلك ضمن إعلان وزارة الإسكان والتعمير المصرية خلال بيان عاجل ورسمي بخصوص طرح شقق سكن لكل المصريين ضمن الإعلان التكميلي، الذي يشهد إقبال كبير من المواطنين من منخفصي الدخل، والذين قاموا بالحجز في الطرح الأول للإعلان ويتواجد بهم الشروط والأحكام المطلوبة، ولكن لم يكن هناك وحداث سكنية متوفرة وقتها، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز.

حجز شقق مشروع سكن لكل المصريين 3

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالحصول على أكثر من 55 ألف طلب من أجل الحجز في شقق سكن لكل المصريين حتى الآن فقط، و تم فتح باب التحويل والحجز على ذلك المشروع منذ الشهر الماضي ويظل مفتوح حتى 4 من شهر يناير القادم، وهو ما أوضحه وأكد عليه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شروط وأسعار الوحدات السكنية بمساحة 90 متر

كما قامت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتوضيح على أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3 يحتوي على وحدات سكنية مساحتها 90 متر، ويتم تقسم مساحة الوحدة ويتم تسليمها وهي جاهزة، على أن تكون اسعارها هي نفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، بالإضافة إلى أن هناك وحدات أخرى جاهزة على الاستلام في فترة 36 شهر ولكن تكون بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عام، حيث يتم مضاعفة مبلغ الدعم لكي يصبح 120 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه لتلك الوحدات السكنية، والهدف من ذلك هو حل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقد أشارت مي عبد الحميد على أنه لا يتم النظر في طلب التحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب تسديده لحجز شقق الإسكان والتأكيد على ضرورة ذلك الأمر، وهو ما تنص عليه كراسة الشروط.