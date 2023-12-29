رسميا.. موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 جميع المحافظات

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024، مؤخرا قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 في عموم المحافظات العراقية رسميا بعد أن اسدل الستار على الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري، حيث أعلنت الوزارة عن عن موعد بداية الاختبارات الشفوية والتحريرية للمرحلة الابتدائية والثانوية وفقا للتقويم الدراسي المعلن سابقا.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

وقد تم الاعلان عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 واعتماده خلال الساعات الماضية، حيث تم أوضح بيان رسمي أصدره المكتب الاعلامي للوزارة عن موعد أداء امتحانات نصف العام في العراق 2024 سواء للصفوف المنتهية أو الغير منتهية من المراحل الدراسية، حيث من المقرر أن يبدأ موسم امتحانات نصف السنة بالعراق بداية من يوم 25 يناير القادم، على أن يكون موعد انتهاء تلك الاختبارات وهو 31 بنفس الشهر وأكد على أن يوم السبت ضمن أيام الاختبارات، أما بالنسبة إلى الصفوف الثانوي فإن الاختبارات الخاصة بهم تبدأ من 21 يناير 2024 وتنتهي في 31 يناير 2024 وكذلك سيتم حساب يوم السبت ضمن أيام الاختبارات الرسمية، بينما أكد على أن أداء الاختبارات الشفوية سوف يسبق الاختبارات التحريرية بأسبوع مثلاً ستقام من اختبارات الشفوي للمرحلة الابتدائية في الخميس 18 يناير إلى 24 يناير 2024، في حين أن اختبارات الشفوي لطلاب المرحلة الثانوية تبدأ من 14 يناير إلى 20 يناير 2024.

موعد اجازة نصف العام 2024 في العراق

الكثير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية يتسائلون موعد إجازة نصف العام 2024 في العراق ومدتها، والجدير بالذكر أن وزارة التربية قد صرحت افادت أنها ستبدأ من 1 فبراير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين أي حتى 15 فبراير 2024 ليحصل الطلاب على قسط من الراحة في كل المراحل التعليمية الدراسية من دون أي استثناء، ويبدأ الترم الثاني في 15 فبراير بينما سينتهي في 25 مايو 2024 بالنسبة لطلاب المتوسط والإعدادي.