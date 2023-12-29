“محظوظ لو اسمك منهم!!”.. المستحقين لزيادة معاشات شهر يناير 2024 وحقيقة تبكير موعد الصرف.. اعرف هتقبض كام؟؟

المستحقين لزيادة معاشات شهر يناير 2024، يبحث جميع المواطنين عن المستحقين لزيادة معاشات شهر يناير 2024، حيث أوضحت الجهات الرسمية أنه لن يتم صرف زيادة المعاشات للجميع بل سيستفاد منها أشخاص معينين، ومن المقرر أن تزيد معاشات يناير بقيمة 15%، كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، ورفع أجر الاشتراك التأميني في نفس الشهر.

المستحقين لزيادة معاشات شهر يناير 2024

أما عن المستحقين لزيادة معاشات شهر يناير 2024، فقد تم الاعلان عنهم وهم الفئات التي تحصل على الحد الأدنى من المعاشات، كذلك يستفيد من زيادة المعاشات الفئات التي تتقاضى الحد الأقصى للمعاشات، وقد شهد شهر ابريل الماضي زيادة المعاشات بزيادة قدرها 15%، أي قبل موعد الزيادة السنوية المقررة بـ3 أشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسية للتخفيف على المواطنين، كما تم مضاعفة المنحة الاستثنائية التي تُصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، بداية من أكتوبر الماضي، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، دون التقييد بموعد لانتهاء صرفها.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

​أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك دائمًا أول يوم عمل من كل شهر، وعليه فمن المقرر أن يتم الصرف في يوم الاثنين القادم الموافق الاول من شهر يناير.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2024، ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات (بزيادة قيمتها 195 جنيهًا)، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10080جنيها بدلًا من 8720 جنيها (بزيادة قيمتها 1360 جنيهًا)، كما سيرفع الحد الادنى للاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه (بزيادة 300 جنيه)، فيما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه (بزيادة قيمتها 2300 جنيه).

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة بداية من يوم الاثنين القادم لأكثر من 10 مليون مواطن في عدة منافذ، وتلك المنافذ هي ماكينات الصرف الالي والبنوك والفيزا والمحافظ الالكترونية ومنافذ فوري.