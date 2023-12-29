استقبلها وفرحي أطفال.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمُتابعة مغامرات القط والفأر

تعد قناة توم وجيري من أهم القنوات الفضائية التي لها دور كبير في جذب العديد من الأطفال من مختلف دول العالم العربي، فضلاً عن أن القناة تقوم على إذاعة محتوى هادف على مدار اليوم، لتكون من أشهر وأبرز القنوات التي ينجذب إليها الأطفال، حتى أنها تبث كذلك الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها الصغار، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة ليتعرف عليه الجميع.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

جاء التردد الخاص بقناة توم وجيري الجديد الناقل للعديد من الأفلام الكرتونية المختلفة، وكذلك الأناشيد والأغاني، وفقًا للنحو الأتي:-

التردد الخاص بقناة توم وجيري هو 11345.

بينما معدل ترميز القناة يكون 27500.

في حين أن استقطاب القناة يكون أفقي.

القمر الصناعي لقناة توم وجيري هو النايل سات.

كيفية استقبال قناة توم وجيري الجديد 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بإستقبال قناة توم وجيري الجديد، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-