بقا كام ؟!! نصيب الفرد على بطاقة التموين شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

شاعت العديد من الأنباء في آخر فترة عن زيادة نصيب الفرد بالتموين، حيث إن هناك العديد من الاشخاص يريدون التعرف على حقيقة هذا الأمر، لذا سوف نرفق لكم التفاصيل في هذا المقال وكذلك سوف نتعرف على نصيب الفرد في البطاقة التموينية وكل ما يتعلق بذلك فيما يلي.

نصيب الفرد على بطاقة التموين شهر يناير 2024

تعتبر السلع التموينية من ضمن الأساسيات وأيضا الركائز التي تقوم بإعانة الفئات البسيطة وايضا ذات الدخل المنخفض على أن يواجهوا الظروف العسيرة التي تحدث في البلاد وفي العالم من ضمنها، مصر وذلك من اجل الحروب وأيضا الصراعات وغيرهم من الأمور الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن هناك أشخاص يقولون بأن نصيب الفرد من التموين قد ازداد ولكن هذا الحديث لا يكون صحيحا، وقد بينت وزارة التموين أن نصيب الفرد يكون 50 جنيها كما هو، وليس هناك زيادة كما يقول العديد من الأشخاص.

خدمات على بطاقة التموين

بينت وزارة التموين في الشهر الجاري بأنه سوف يتم إضافة ما يخرج من حوالي 2 كيلو سكر للبطاقات التموينية الذي يكون سعر الكيلو به 27 جنيه، لكي يتم الحد عن كاهل الشخص وايضا لكي يتم مواجهة الأزمة التي تتعلق بارتفاع السكر في هذا الوقت الجاري، ومن الممكن لجميع الأشخاص الذين لديهم بطاقة تموينية أن يتلقوا السلع التموينية بواسطة توفير استهلاك الأشخاص من الخبز ومن ثم استرداد تلك النقاط بالسلع مع نهاية كل شهر، وبهذا من الممكن ان ينال الشخص على نصيب أكبر من التموين.