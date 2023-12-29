رسميًا “موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 الترم الأول” + جدول ونماذج الامتحانات محلولة

طلاب كثيرة تبحث بشكل مستمر ودائم عن موعد وتاريخ بداية الامتحانات الخاصة بالثانوية، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد نوهت حول تلك المواعيد الخاصة ببدء امتحانات أول ترم من السنة الدراسية الجارية 2023-2024، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل اللازمة التي تتعلق ببدء الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القليلة المقبلة.

موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 الترم الأول

قامت مديريه التربيه والتعليم بالكشف عن موعد بدء الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي والتي تكون كالاتي:

السبت الثالث عشر من يناير 2024 سيكون اختبار اللغه العربيه وايضا اختبار الفلسفة.

كذلك في يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024 اختبار الكيمياء، وكذلك اختبار الجغرافيا.

الأربعاء 17 من يناير 2024 اختبار اللغة الأجنبية الثانية اختبار الأحياء.

كذلك في يوم الإثنين 12 من يناير 2024 اختبار اللغة الأجنبية الأولى واختبار الفيزياء.

هذا بجانب أنه في يوم الأربعاء 24 من يناير 2024 اختبار الرياضيات واختبار التاريخ.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

بينت الوزارة هذا الجدول الخاص بالصف الثاني الثانوي الذي يكون كالاتي: