“هنـــا” الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 .. شوفت اسمك اتقبل ولا لا

أشخاص كثيرة تتساءل عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد وفرت لكل المواطنين الذين يكونوا راغبين في تلقي هذا المعاش من البرنامج خدمة الاستعلام عن حالة طلبهم فيمكن لهم ذلك بسهولة من خلال الإنترنت، باتباع خطوات بسيطة سوف نرفقها لكم في السطور القليلة القادمة.

الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكنك الاطلاع على نتيجة طلبك في البرنامج عن طريق اتباع الآتي:

الخطوة الأولى: الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار زر استعلم عن نتيجتك.

الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي الذي يكون مكون من حوالي 14 رقما.

الخطوة الرابعة: الضغط على ايقونة استعلام.

شروط تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنويه حول الشروط والمعايير التي ينبغي ان تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على هذا المعاش من ضمنها ما يلي: