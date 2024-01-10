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“هنـــا” الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 .. شوفت اسمك اتقبل ولا لا
أشخاص كثيرة تتساءل عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد وفرت لكل المواطنين الذين يكونوا راغبين في تلقي هذا المعاش من البرنامج خدمة الاستعلام عن حالة طلبهم فيمكن لهم ذلك بسهولة من خلال الإنترنت، باتباع خطوات بسيطة سوف نرفقها لكم في السطور القليلة القادمة.
الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
يمكنك الاطلاع على نتيجة طلبك في البرنامج عن طريق اتباع الآتي:
- الخطوة الأولى: الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- الخطوة الثانية: اختيار زر استعلم عن نتيجتك.
- الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي الذي يكون مكون من حوالي 14 رقما.
- الخطوة الرابعة: الضغط على ايقونة استعلام.
شروط تكافل وكرامة
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنويه حول الشروط والمعايير التي ينبغي ان تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على هذا المعاش من ضمنها ما يلي:
- عدم كون المواطن عامل بالحكومة أو عامل بأي من القطاع الخاص او العام وذلك براتب تأميني 400 جنيه فيما فوق.
- ألا يكون المواطن يحصل على أي معاش تأميني.
- كما أنه لا بد ألا يكون المواطن يحصل على مساعدات ضمانية.
- هذا بجانب ان سلسلة من الشروط التي تتعلق بتلقي هذا المعاش أنه لا بد من أن يكون الشخص مصري الجنسية أن يكون مقيم بمصر.
- ألا يكون للشخص ملكية أرض زراعية.
- ألا يكون للشخص ملكية عقار عدم امتلاك الشخص محل تجاري.
- عدم امتلاك الشخص رؤوس مواشي.
- أن يتلقى المعاش لنفسه.