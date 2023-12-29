“هنـــا” خطوات و شروط ملئ استمارة المعين المتفرغ في العراق 2024

العديد من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن الرابط الخاص باستمارة المعين المتفرغ وهذا لكي يسجلوا بها، فمن الجدير بذكر ان وزارة العمل العراقية قد بينت انهم من الممكن أن يتم التسجيل على هذا الرابط وكذلك أوضحت الشروط اللازمة للتسجيل بالطريقة الخاصة بالتسجيل بالاستمارة أيضا، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.

شروط ملئ استمارة المعين المتفرغ في العراق 2024

توجد سلسلة من الشروط اللازمة التي بينتها وزارة العمل بالعراق بشأن التسجيل بتلك الاستمارة من ضمنها جميع ما يلي:

ينبغي ألا يقل سن الشخص عن 18 سنة وألا يكون أكثر من 50 سنة.

هذا بجانب انه ينبغي ان يكون المواطن عراقي الجنسية.

كما ان من ضمن الشروط أيضًا أنه لابد من إقامة الشخص بالعراق بصورة دائمة.

كذلك أنه لا بد من عدم امتلاك الشخص وظيفة تتبع القطاع الخاص أو تكون تابعة للقطاع الحكومي.

هذا بجانب انه يلزم التفرغ التام الوعي باللغة المعاق الخبرة وإدارة الأمور.

خطوات تسجيل استمارة المعين المتفرغ

يمكنك أن تقوم بملء الاستمارة الخاصة المعين المتفرغ من خلال اتباع الخطوات التالية: