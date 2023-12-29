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“هنـــا” خطوات و شروط ملئ استمارة المعين المتفرغ في العراق 2024
العديد من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن الرابط الخاص باستمارة المعين المتفرغ وهذا لكي يسجلوا بها، فمن الجدير بذكر ان وزارة العمل العراقية قد بينت انهم من الممكن أن يتم التسجيل على هذا الرابط وكذلك أوضحت الشروط اللازمة للتسجيل بالطريقة الخاصة بالتسجيل بالاستمارة أيضا، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.
شروط ملئ استمارة المعين المتفرغ في العراق 2024
توجد سلسلة من الشروط اللازمة التي بينتها وزارة العمل بالعراق بشأن التسجيل بتلك الاستمارة من ضمنها جميع ما يلي:
- ينبغي ألا يقل سن الشخص عن 18 سنة وألا يكون أكثر من 50 سنة.
- هذا بجانب انه ينبغي ان يكون المواطن عراقي الجنسية.
- كما ان من ضمن الشروط أيضًا أنه لابد من إقامة الشخص بالعراق بصورة دائمة.
- كذلك أنه لا بد من عدم امتلاك الشخص وظيفة تتبع القطاع الخاص أو تكون تابعة للقطاع الحكومي.
- هذا بجانب انه يلزم التفرغ التام الوعي باللغة المعاق الخبرة وإدارة الأمور.
خطوات تسجيل استمارة المعين المتفرغ
يمكنك أن تقوم بملء الاستمارة الخاصة المعين المتفرغ من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الانتقال للموقع الرسمي الخاص باستمارة المعين المتفرغ، من هنا.
- الخطوة الثانية النقر على زر موافق بعد قراءة الشروط اللازمة.
- الخطوة الثالثة الضغط على زر استمارة الطلب.
- الخطوة الرابعة كتابة كافة البيانات بصورة صحيحة في الخانات المخصصة لها.
- الخطوة الخامسة إدخال وإرفاق كافة المستندات الوثائق المرادة في الأماكن المخصصة لها.
- الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة ارسال الطلب، وهكذا بنك التسجيل بالاستمارة.