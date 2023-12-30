لجميع الصفوف الدراسية “مواعيد وجدول امتحانات الترم الاول 2023-2024” .. اعرف جدولك ايه

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة مستمرة عن تلك المواعيد وأيضا الجدول الذي يتعلق باختبارات الفصل الدراسي الأول، فمن الجدير بالذكر أنه قد تم الكشف عن هذا الجدول من جانب وزارة التربية والتعليم لهذا يتم التساؤل باستمرار عنه من جانب عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل التي تتعلق بتلك المواعيد وهذا الجدول.

مواعيد وجدول امتحانات الترم الاول 2023-2024

في الحقيقة أن خالد عبد العال والذي يكون محافظ القاهرة قد قام باعتماد هذا الجدول الذي يتعلق باختبارات الترم الاول للسنة الدراسية 2023، إذ أن الاختبارات سوف يتم إجراؤها في الفترة بين الثاني من شهر يناير 2024 حتى الرابع والعشرين من شهر يناير 2024، وتجدر الإشارة تبقى أن المحافظ قام بالتشديد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية قبل تأدية الاختبارات وايضا أثنائها، وذلك للحرص على سلامة الطلبة والطالبات وتقديم جميع التيسيرات الضرورية لتأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل سهولة ويسر.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

من الجدير بالذكر أن مدير التربية والتعليم بالمحافظة الذي يدعى أيمن موسى قام بالاشارة أن الطلاب بالصف الرابع، وكذلك الصفين الخامس والسادس الابتدائي ،سوف يقوم بتأدية الاختبارات الخاصة بهم من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير 2024 إلى يوم الأربعاء العاشر من يناير 2024، في حين أن الاختبارات الخاصة بالنقل الاعدادي ستكون في اليوم الثلاثاء الذي يوافق التاسع من يناير 2024، إلى يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من يناير 2024، في حين أن اختبارات الإعدادية العامة وأيضا الصم والمكفوفين ستكون في يوم الأربعاء 17 من يناير 2024 إلى يوم الأربعاء 24 من يناير 2024.