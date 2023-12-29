“هنـــا” رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024 عبر www.asd.ma/ar

اشخاص كثيره تريد ان تتعرف على الخطوات اللازمة للتسجيل بالدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك يريدون ان يصلوا الى الرابط الخاص بالتسجيل على هذا الدعم، ومن الجدير بالذكر انه يمكن لك ان تسجل لتحصل على هذا الدعم بشكل إلكتروني من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية سوف نتعرف عليها فيما يلي في هذا المقال.

رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024

تستطيع الآن أن تسجل لتلقي دعم الاجتماع المباشر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج للموقع الرسمي الخاص منصة الدعم الاجتماعي المباشر من خلال النقر على هذا الرابط.

انتقاء زر فتح حساب جديد كتابة وإدخال كافة البيانات اللازمة المتعلقة بك.

الضغط على أيقونة تسجيل.

تعبئة كافة البيانات اللازمة بالاستمارة.

إرفاق كل المستندات والوثائق اللازمة.

النقر على زر إرفاق وارسال الطلب.

شروط التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر

في الحقيقة أن تلك المبادرة تكون من بين مبادرات مقدمه من جانب الحكومة بدولة المغرب لمعاونة الأسر الفقيرة على أن تجعل حياتها مستقرة كذلك أن تلك المنحة هدفها إتاحة مساعدات نقدية كل شهر لتلك الأسر ذات الراتب المحدود والمنخفض وتقديم التيسيرات للأطفال في عمر الدراسة على حسب شروط محددة تم وضعها من جانب الحكومة بالمغرب كذلك أن من ضمن الشروط أيضا اللازمة للتقديم على تلك المنحة ما يلي: