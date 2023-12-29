ألف مبرووك للعراقيين.. زيادة 500 ألف دينار في رواتب المتقاعدين بالعراق 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها مؤخرًا عن وجود زيادة في رواتب العمال والموظفين المتقاعدين بمختلف الجهات العاملة في الدولة، حتى أن هذه الزيادة جاءت تزامنًا مع إطلاق رواتب شهر نوفمبر وكذلك الشهر الجاري، وفق قانون العمل الجديد المعمول به بدولة العراق، إضافة إلى أن وزير العمل، أحمد الأسدي، أكد بان قيمة الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا وصلت لـ 500 ألف دينار عراقي وهو زيادة الحد الأدنى للرواتب.

زيادة رواتب العمال المتقاعدين في العراق 2024

وأضافت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنها تقدم خدمات مميزة لتوعية العاملين في الدولة، فضلاً عن توفيرها للكثير من المميزات التي يخضع لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، حتى أن ذلك يُحقق توازنًا بين كلا القطاعين الخاص والعام، كما يبذل مجلس الإدارة دورًا جبارًا في نقل الرسائل التوعوية المختلفة والواضحة لتعريف العامل وكذلك المواطن بحقوقه المختلفة، مؤكدة بأن الزيادة التي تم تطبيقها تراوحت من 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي.

رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق

وفي سياق متصل، أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه يوجد نحو 6 ملايين موظف وعامل في مختلف الجهات والأجهزة الحكومية العاملة في الدولة، والمسجل منهم نحو 5%، مؤكدة بأن ما يؤدي إلى زيادة رفع الحد للرواتب يكون الإخلاص في العمل وإقامة المشاريع الناجحة في البلاد، عبر الأفكار الأكثر أهمية والعمل على دراستها بشكل أكثر اهتمامًا.