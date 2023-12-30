بالتزامن مع تاريخ الصرف!! .. خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024

القليل من الأيام ويتم صرف المعاش الخاص بشهر يناير للعام المقبل 2024، وذلك مع الزيادة المقررة والتي سوف يقوم بالاستفادة منها ما يقرب من حوالي 10 ملايين شخص، إذ إن جمال عوض وهو يكون رئيس الخاص بمجلس هيئة التأمينات قام بالكشف عن رفع اقل حد لأجل الخاص بالاشتراك التأميني حتى يصبح 12600 جنيه مصري دون عن حوالي 10900 جنيه مصرى ويصل أقل حد للمعاش لما يخرج من حوالي 10080 جنيه مصري دونًا عن 8720 جنيه مصري، هذا بجانب أن أقل حد للمعاش لمن تم الانتهاء من الخدمة الخاصة به بدءا من اليوم الموافق واحد يناير 2023 سيكون 1300 جنيه مصري دونا عن حوالي 1105 جنيه مصري.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024

تستطيع أن تستعلم عن الزيادة الخاصة بمعاشات يناير باتباع النقاط المقبلة:

الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية من خلال النقر على هذا الرابط.

الضغط على زر استعلام.

كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

النقر على ايقونة استعلام.

موعد صرف معاشات يناير 2024

من المقرر أن يتم صرف المعاش الخاص بشهر يناير المقبل 2024 في يوم الإثنين الذي سوف يكون موافقا واحد يناير 2024م، ليكون اليوم الأول لصرف تلك المعاشات وسوف يكون الصرف مستمر حتى ما يقرب من حوالي ستة ايام بشكل متتالي ليتم الانتهاء في اليوم السادس من شهر يناير 2024.

اماكن صرف معاشات يناير 2024

من الممكن أن يتم صرف تلك المعاشات من أماكن عديدة وهي كما يلي: