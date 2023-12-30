موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024 + جدول الامتحانات النهائية لجميع الصفوف

العديد من المواطنين يتساءلون عن تلك المواعيد التي تتعلق ببدء اختبارات أول ترم من عام 2024 وتجدر الإشارة بأن هذا الموضوع يكون من أبرز الموضوعات التي باستمرار يتم البحث عليها من جانب عدد هائل للغاية من المواطنين، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على تلك المواعيد بالتفصيل.

موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024

يريد العديد من الطلبة والطالبات من الصفوف المختلفة أن يتعرفوا على تلك المواعيد التي تتعلق باختبارات أول ترم 2024، التي قامت الوزارة بالإعلان عنها لكي يستطيع الطلبة والطالبات من معرفتها والاستعداد لبدء الاختبارات الخاصة بهم وقد نوهت الوزارة عن تلك الجداول التي تتعلق بالامتحانات الخاصة بالترم الاول وفيما يلي تلك المواعيد:

الاختبارات الخاصة بالترم الأول سوف يكون بدايتها في يوم الأحد الذي يكون موافق الرابع عشر من يناير

كما أن اختبارات كل الصفوف الخاصة بالنقل بمختلف المدارس الفنية سوف تبدأ في يوم الثلاثاء الذي يكون موافق التاسع من يناير

كما أن الاختبارات الخاصة بالترم الاول سوف تنتهي في يوم الخميس الذي سوف يكون موافقا الخامس والعشرون من يناير

من ثم بعد أن تنتهي تلك الاختبارات تأتي عطلة منتصف السنة الدراسية لكل الطلبه والطالبات بالمدارس والتي تكون مستمره حتى 15 يوما ومن ثم يكون بداية الترم الثاني

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

بينت وزارة التربية والتعليم هذا الموعد الذي يتعلق ببدء الترم الثاني من السنة الجارية 2023-2024، حيث انه سوف يبدأ في يوم السبت الذي سوف يكون موافق العاشر من شهر فبراير 2024، وسوف يتم الانتهاء منه في يوم الخميس الذي سوف يكون موافق السادس من يونيو 2024