جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 + مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية

يزال البحث قائم حول الجدول الذي يتعلق ببدء اختبارات الصف الثالث الاعدادي حيث ان وزاره التربية والتعليم قد بينت هذا الجدول الخاص بهذا الصف الدراسي وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم هذا الجدول المتعلق ببدء تلك الاختبارات الخاصة بالصف 3 الإعدادي، والذي جاء ليكون كما يلي:

الأربعاء 17 من شهر يناير 2024 اختبار مادة اللغة العربية وكذلك اختبار مادة التربية الدينية.

كذلك يوم الخميس الثامن عشر من شهر يناير 2024 اختبار مادة الدراسات الاجتماعية وكذلك الكمبيوتر.

هذا بجانب يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من يناير 2023 سوف يكون اختبار مادة الجبر والاحصاء وايضا التربية الفنية.

الاثنين الموافق الثاني والعشرون من يناير 2024 سوف يكون اختبار مادة العلوم.

هذا بجانب يوم الثلاثاء الذي سوف يكون موافق الثالث والعشرون من يناير 2024 سوف يكون اختبار مادة الهندسة.

الأربعاء 24 من شهر يناير 2024 سوف يكون اختبار مادة اللغة الأجنبية.

موعد امتحانات 3 إعدادي

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنشر هذا الجدول الذي يتعلق ببدء اختبارات الصف الثالث الاعدادي 2024، حيث ان خالد عبد العال الذي يكون محافظ القاهرة قام باعتماد هذا الجدول اذ انه بين أن الاختبارات سوف تبدأ في يوم الأربعاء الذي سوف يكون موافق 17 من شهر يناير ،2024 وسوف تنتهي في يوم الأربعاء الذي سوف يكون موافق الرابع والعشرون من يناير 2024.