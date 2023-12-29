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“كشوف الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024” .. اسمك فيهم وهتقبض 4000 جنية شهريًا
مواطنين عديدة تتساءل عن الطريقة التي بواسطتها يتم التعرف على الأسماء التي تم قبولها في برنامج تكافل وكرامة المتوفر من جانب الحكومة المصرية لكل الأشخاص الذين يكونون متضررين من الظروف العسيرة في البلاد، ويكون كذلك ليس لديهم دخل شهري يعينهم على مصاعب الحياة، وفيما يلي سوف نتعرف معا على الخطوات اللازمة للاطلاع على تلك الأسماء التي تم قبولها في البرنامج تتلقى الدعم، وخطوات التسجيل في البرنامج ايضا.
كشوف الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024
فيما يلي الخطوات التي من اللازم اتباعها للاستعلام عن هذا المعاش:
- أولا الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- ثانيا انتقاء زر استعلم عن النتيجة.
- ثالثا كتابة رقم البطاقة الشخصية بشكل صحيح.
- رابعا النقر على زر استعلام.
التسجيل في برنامج تكافل وكرامة
لكي تسجل في برنامج تكافل وكرامة لابد أن تقوم بالذهاب الوحدة الاجتماعية التي تتبع المحل الخاص بسكنك وتقدم المستندات الآتية:
- نسخة من البطاقة الشخصية المتعلقة بك.
- كما أنه لا بد من إحضار نسخة من قسيمة الزواج أو القسيمة الخاصة بالطلاق.
- نسخة من شهادات الميلاد لكل الأشخاص بالأسرة.
- كذلك لا بد من إحضار نسخة من البطاقة التموينية.
- قيد مدرسي لكل الأشخاص من عمر 6 حتى 18 عام.
- كود يتعلق بالكشف الخاص بالإعاقة على أن يأتي ذلك من اللجنة الطبية إنن كان هناك مرض مزمن.
- نسخة من الشهادة الخاصة بوفاة الزوج أو وفاة الزوجة وذلك في حالة الأرامل نسخه تتعلق بشهادة الطلاق.
- نسخة خاصة بالقرار المتعلق بولاية الأيتام.
- نسخة متعلقة بشهادة السجن وذلك عند سجن أحد الوالدين.