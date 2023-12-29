“كشوف الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024” .. اسمك فيهم وهتقبض 4000 جنية شهريًا

مواطنين عديدة تتساءل عن الطريقة التي بواسطتها يتم التعرف على الأسماء التي تم قبولها في برنامج تكافل وكرامة المتوفر من جانب الحكومة المصرية لكل الأشخاص الذين يكونون متضررين من الظروف العسيرة في البلاد، ويكون كذلك ليس لديهم دخل شهري يعينهم على مصاعب الحياة، وفيما يلي سوف نتعرف معا على الخطوات اللازمة للاطلاع على تلك الأسماء التي تم قبولها في البرنامج تتلقى الدعم، وخطوات التسجيل في البرنامج ايضا.

كشوف الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

فيما يلي الخطوات التي من اللازم اتباعها للاستعلام عن هذا المعاش:

أولا الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيا انتقاء زر استعلم عن النتيجة.

ثالثا كتابة رقم البطاقة الشخصية بشكل صحيح.

رابعا النقر على زر استعلام.

التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

لكي تسجل في برنامج تكافل وكرامة لابد أن تقوم بالذهاب الوحدة الاجتماعية التي تتبع المحل الخاص بسكنك وتقدم المستندات الآتية: