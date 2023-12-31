باقي كام يوم “موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق” .. استعد لهذا التاريخ

كثير من الأشخاص بدولة العراق يظل يتساءلون بشكل مستمر عن الموعد الذي يتعلق ببدء اختبارات منتصف العام الدراسي 2024، فقد ازداد البحث عن هذا الموعد بالتحديد في الساعات التي مضت من جانب عدد هائل من الطلاب، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموعد.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

قامت وزاره التربية والتعليم بدولة العراق باعتماد هذا الموعد المتعلق ببدء اختبارات منتصف السنة الدراسية 2024 بدولة العراق لجميع الصفوف، بالإضافة الى كافة المراحل الدراسية حيث ان الجدول على حسب الخريطة الزمنية قد جاء ليكون كما يلي:

سيكون بداية الاختبارات الابتدائية من يوم الخميس الذي سوف يكون موافق الخامس والعشرون من يناير

هذا بجانب أن تاريخ اختبارات التحريرية بالثانوية، سوف يكون في يوم الأحد الذي سوف يكون موافق الحادي والعشرين من يناير 2024 على أن تكون مستمرة حتى اليوم الذي سوف يوافق الحادي والثلاثون من يناير

هذا بجانب ان العطلة الربيعية بدايتها في يوم الخميس الذي سوف يكون موافق الأول من فبراير 2024 وتكون مستمرة حتى أسبوعين الترم الثاني سيكون بدايته في يوم الخميس الذي سوف يكون موافق 15 من فبراير

اختبارات نهاية السنة سوف تكون بدايتها في يوم الأحد الذي سوف يكون موافق الخامس من مايو ،2024 على أن تكون مستمرة إلى اليوم الحادي عشر من مايو 2024 وذلك فيما يخص الابتدائي اختبارات الدراسة المتوسطة.

هذا بجانب الاختبارات الخاصة بالدراسة الإعدادية سوف تبدأ في اليوم الذي سوف يكون موافق الخامس عشر من مايو 2024، على أن تكون مستمرة إلى اليوم الذي سوف يوافق الخامس والعشرون من مايو

موعد العطلة الربيعية في العراق

سوف يتم بدء العطلة الربيعية أو ما يدعى بإجازة منتصف السنة في اليوم الذي سوف يكون موافق الحادي من فبراير ،2024 على أن تكون مستمرة الى اليوم 15 من فبراير ،2024 فإنها سوف تكون مستمرة حتى 14 يوما لجميع المراحل الدراسية حتى يقوموا بأخذ قسط كافي من الراحة.