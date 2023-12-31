“هنـــا” رابط التسجيل في مسابقة الفضاء 2024 في الجزائر عبر https://awlyaa.education.gov.dz/login

هناك أشخاص كثيرة يتساءلون عن الرابط الذي يتعلق بالتسجيل بموقع الفضاء بالجزائر حيث إن هذا الموقع تم إرفاقه وتأسيسه من جانب وزاره التربية والتعليم بدولة الجزائر، وهو هدفه تيسير العملية التعليمية لكي يتم إتاحة موقع يوفر للطلاب والطالبات تلقي ومعرفة النتائج الدراسية بشكل بسيط عن طريق الضغط على الموقع بجانب الكثير من الخدمات الخاصة بالتعليم المقدمة من جانب الموقع، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق رقم تفاصيل التسجيل بالموقع وايضا الرابط الخاص بالتسجيل به.

رابط التسجيل في مسابقة الفضاء 2024

يمكن التسجيل بمسابقة القضاء بالجزائر، باتباع الخطوات الآتية:

انتقل الموقع الخاص بفضاء أولياء التلاميذ من خلال النقر على هذا الرابط.

انتقي زر تسجيل جديد الذي يوجد باللون الاحمر أمامك.

سجل كافة البيانات اللازمة المتعلقة بك ارفق كافة البيانات والوثائق اللازمة، ومن ثم قم بالنقر على زر تسجيل.

طريقة تفعيل حساب موقع فضاء أولياء التلاميذ

عليك أن تطبع الاستمارة من الموقع.

لابد على ولي الأمر أن ينتقل للمؤسسة الخاصة بالمتمدرس للابن ومعه الاستمارة عقب امضائها

يتم القبول من جانب مدير المؤسسة ومن ثم يتم استلام وصل.

شروط التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر

توجد سلسلة من الشروط التي لابد أن تكون متوفرة لكي يتم تسجيل بهذا الموقع من ضمنها ما يلي: