بأعلى عائد مش هتتوقعه!! شهادات بنك مصر الجديدة بمناسبة السنة الميلادية 2024

قامت البنوك التي تعمل بمصر بمواصلة طرح الكثير من الشهادات الادخارية وذلك لجميع من يريد أن يستثمر المدخرات الخاصة به، هذا بجانب أن اللجنة الخاصة بسياسة النقدية التي توجد ببنك مصر أخذت قرار بالاجتماع الخاص بها الذي مضى في يوم 21 من سبتمبر 2023 بأن يتم تثبيت السعر الخاص بالفائدة وهذا على عائد الايداع بالإضافة إلى عائد الإقراض لليوم الواحد وثمن العملية الأساسية بالبنك المركزي يكون عند 19.25%، وكذلك 20.25%، بالإضافة إلى 19.75%، وهذا تبعا للترتيب الذي تم ذكره، كذلك أنه تم الثبوت على ثمن الائتمان بالإضافة الى سعر الخصم عند 19.75%.

شهادات بنك مصر

من الجدير بذكر أن الاتربي بين أن الحصيلة التي تتعلق بالشهادات الدولارية التي تم طرحها من جانب البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى بنك مصر تكون رائعة، وقام بالإشارة إلى أن جزءا منها يكون من كأس شهادات بالإضافة إلى التحويل شهادات من الحسابات الجارية، هذا بجانب أن الباقي يكون من خارج كلا من البنكين وعلى حسب ما تم الإعلان عنه من جانب البنك أن الشهادات بالدولار تسترد تبعا للضوابط والمعايير التي تكون منظمة لهذا.

شهادة القمة من بنك مصر يكون لها عائد 9% كل عام، كذلك أنها تكون شهادة اسمية يتم إصدارها للمصريين، بالإضافة إلى الاجانب وفئاتها تكون 1000 دولار امريكي، ويتم صرف العائد الخاص بها بشكل مقدم للثلاثة أعوام 27% وذلك بالجنيه المصري، كما أن الموعد الخاص بإصدار تلك الشهادة يكون من بدء اليوم الخاص بالعمل التالي المتعلق بالإيداع، ويعد محور العائد والاسترداد كذلك تسترد الشهادات بالدولار تبعا للمعايير والضوابط التي تكون منظمة لهذا.

شهادة ايليت ذات عائد 7%

هذه الشهادة تكون اسمية يتم إصدارها لكلا من المصريين، بالإضافة إلى الأجانب وهي الفئة الخاصة بها تكون 1000 دولار أمريكي، كذلك أن الموعد المتعلق بإصدار الشهادة يكون بدءا من اليوم التالي الخاص بالعمل للإيداع ويعد محور العائد وأيضا الاسترداد، هذا بجانب أنه يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي على أن يكون ذلك بالدولار الأمريكي حسب المعايير والأحكام التي تكون منظمة لهذا.