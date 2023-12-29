نتائج الطلاب الكويت 2023 المتوسط: رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية الكويتية وموقع المربع

نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة التي يبحث عنها الكثيرون بعد أن أنهوا الامتحانات بالأمس القريب، والتي يأتي الإعلان عنها مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات، ثم تأتي المرحلة التالية وهي رفع النتيجة على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الكويتية، والتي قامت الوزارة بتسهيل هذا الجانب على الطلاب، حيث قامت وزارة التربية الكويتية بإنشاء موقع المربع الإلكتروني للاستعلام عن النتائج الامتحانية، كما يمكن الاستعلام من خلال موقع الوزارة كما سنبين.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024 عبر موقع وزارة التربية الكويتية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية الكويتية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية. من أعلى الصفحة انقر على قائمة الطلاب. من القائمة المنسدلة اختر نتائج الطلاب. حدد أي الصفوف تريد الاستعلام عن نتائجها (ابتدائية – متوسطة – ثانوية). ادخل الرَّقَم المدني للطالب في الخانة المخصصة له. اكتب الرَّقَم التسلسلي في المكان المخصص له. اضغط بحث ليعرض لك تفاصيل النتيجة التي قمت بالبحث عنها حال ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024 عبر موقع المربع الإلكتروني

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع المربع الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: