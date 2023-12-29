زيادة منحة البطالة لـ 20 ألف دينار في الجزائر، الحصول على منحة المرأة الماكثة

أعلنت حكومة العراق عن وجود زيادة جديدة في منحة البطالة بالجزائر، حيث إن الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرصا جاءت تزامنًا مع ارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق الجزائرية، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في تخفيف الاقتصادي وتوفير حياة كريمة أمام جميع المواطنين بدولة الجزائر، ولهذا سنوضح لكم قيمة منحة البطالة والزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا.

زيادة منحة البطالة لـ 20 ألف دينار في الجزائر

أوضحت الجهات المعنية في الجزائر، أن الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا رفعت المنحة من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار جزائري، على أن تكون هذه المنحة موجهة للعاطلين عن العمل وكذلك المرأة الماكثة في المنزل، وغير ذلك من الأشخاص المستحقين للحصول عليها في محافظات الجزائر، فضلاً عن ان قيمة المنحة قبل الرفع كانت تتراوح من 10 ألف دينار إلى 15 ألف دينار جزائري ليتم رفعها بقيمة 5000 دينار جزائري.

كيفية التسجيل في منحة البطالة

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بالتسجيل في منحة البطالة بالجزائر، وفقًا لما يلي:-