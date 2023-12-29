منحة طلبة المدارس في العراق تعرف على قيمة المنحة وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة العمل

أعلنت الحكومة العراقية عن صرف منحة طلبة المدارس في العراق لجميع الصفوف في المدارس الحكومية بداية من صفوف الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط، ووضعت الوزارة عدة شروط لاستحقاق هذه المنحة حتى تحقق الهدف من وراءها، فقد جاءت هذه المنحة ضمن جهود الوزارة في مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن خلال هذا التقرير نيبن الشروط اللازمة لاستحقاق المنحة، وقيمتها، وطريق الاستعلام عليها.

ما هو موعد صرف منحة طلبة المدارس في العراق؟

وفقا لما أعلنته وزارة العمل العراقية أنه سيتم صرف منحة طلبة المدارس في العراق لجميع الصفوف مع بداية العام الجديد 2024، كما صرحت بأن طريقة صرف المنحة سيكون بشكل إلكتروني عن طريق تسليم ولي أمر الطالب أو الطالبة بطاقة صرف ألي يتم الصرف عن طريقها.

كم يبلغ قيمة منحة طلبة المدارس في العراق؟

تقدر وزارة العمل العراقية قيمة المنحة بحيث تراعي أمرين مهمين وهما، الحالة الاقتصادية للبلاد، وكذلك تقديم مساعدة للطالب يستطيع لأن يوفر بها جزءًا كبيرًا من احتياجاته، لذلك قدرة الوزارة المنحة بمبلغ قدره 135 ألف دينار عراقي لكل طالب.

ما هي شروط الحصول على منحة المدارس في العراق؟

وضعت وزارة العمل العراقية عدة شروط لكي يستحق الطالب المنحة الدراسية، تشتمل هذه الشروط على التالي:

يشترط أن يكون الطالب عراقي الجنسية.

لابد أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى المدارس الحكومية.

كما يتعين أن يكون الطالب من الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل، أو المسجلة في الرعاية الاجتماعية.

وتكون الأولوية لمن حصل على درجات أكاديمية جيدة.

خطوات الاستعلام عن منحة طلبة المدارس في العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون العراقية عن أنه سيتم عمل قائمة بجميع المستحقين للمنحة الدراسية، ويمكن الاستعلام عن المستحقين للمنحة باتباع التالي: