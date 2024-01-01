تويوتا هايلاندر Toyota Highlander افضل خيار للمحترفين والقيادة المميكنة الآن في السعودية
هايلاندر، أصدرت شركة تويوتا واحدة من أفخم السيارات في الجيل الحديث، جاءت تويوتا هايلاندر بشكل قوي ومشابهة للشكل القديم، مع إضافة العديد من المميزات التي سوف تساعدك في القيادة لمسافات طويلة و مدة معينة، جاءت هايلاندر بمقاعد تسمح بحمل اكثر من خمسة أفراد، بالإضافة إلي مقاعد بلاستيك مريحة لتقديم رحلة سفر مميزة وفريدة.
Toyota Highlander هي خيارك الأمثل إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود وذات مساحة داخلية واسعة، بالإضافة إلى سرعتها الملحوظة علي الطريق.
والجدير بالذكر أن هايلاندر علي عكس معظم السيارات الحديثة، يمكنك بيعها والتحكم بها في أي وقت بعد شراءها، فهي من السيارات التي تحافظ علي سعر الشراء الخاص بها وذلك لزيادة الطلب عليها من مستخدمي السيارات، فعندما يرغب المستخدم في بيع السيارة الخاصة به يمكنه الربح في السيارة بكل سهولة نظراً لقلة العرض وكثرة الطلب.
مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2024 Toyota Highlander اشتري الآن
ولأننا نعلم انك من عشاق السيارات، عرضنا عليك هذه السيارة لأنها من الأذواق الفريدة من نوعها، وفي الفقرة التالية سوف نعرض لك مواصفات السيارة بالفصيل حتي لا تتردد في شراءها بعد الآن:
- تحتوي السيارة علي ناقل سرعات 8 مراحل.
- يحتوي المحرك الخاص بها علي اربع أسطوانات.
- تأتي السيارة بقوي 265 حصان .Horse power
- تميزت السيارة بعزم دوران وصل إلي 420 نيوتن.
- مصابيح السيارة الأمامية والخلفية من نوعية .LED
- إطارات السيارة كبيرة لتفادي منحدرات الأرض في طريق السفر.
- تحتوي السيارة علي شاشة 12 بوصة كبيرة الحجم.
- تحتوي السيارة علي محرك يسع حتي 2.4 لتر.
- يأتي المحرك الهجين الخاص بالسيارة بقوة 362 حصان ومعدل دوران 520 نيوتن.
- بعض عرض المميزات يمكن للمستخدم اختيار تويوتا هايلاندر Toyota Highlander كاختيار مناسب وبديل قوي.
- لسيارة تحمل القوة والسرعة والراحة في آن واحد.