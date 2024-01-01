“GMC Yukon” جي ام سي يوكن الآن في السعودية بإطلاله مرعبة في سوق السيارات العربية 2024

جي ام سي يوكن، الخيار الأنسب للقيادة في المناطق الوعرة، لفتت السيارة أنظار محبي السيارات داخل المملكة العربية السعودية، سيارة قوية بشكل مثير وملفت علي الأسفلت، تتميز بقوة أطاراتها وصلابتهم علي الطريق وتفاديهم لأي نقرات علي الطريق وأي انحرافات مفاجأة، تعد سيارة GMC Yukon من اكثر السيارات طلباً في سوف السيارات الشرقي وذلك لما توفره من مقاعد مريحة لكبار السن والأطفال حتي لا يشعرون بالملل عند السفر لمسافات طويلة، كما أنها تتميز بالعديد من أنظمه الأمان الحديثة، كما تأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي الجديد، مما يدل علي سرعة السيارة في الطريق ووصلها إلي الأماكن في أوقات قياسية جداً.

مميزات جي ام سي الشهيرة GMC Yukon

تأتي السيارة بشاشة عرض بحجم 12 بوصة و حجم إطارات وجنوط يصل حجمها إلي 18 عشر بوصة، وذلك لتفادي صدمات الطريق و الحفر المفاجئة، كما تأتي السيارة بمحرك من نوع V8 الشهير.

تتميز السيارة بناقل سرعات 10 مراحل ومحرك له قوة 365 حصان كما تتميز الإطارات بعزم دوران وقدرة 383 نيوتن علي الطريق.

مواصفات السيارة

تأتي القاعدة الرئيسية لعجلات للسيارة بحجم 134 بوصة، كما أن المحرك يمكنه تحمل ما يصل إلي 117 لتراً، كما جاءت السيارة بعجلة واحده في الاحتياطي، ونظام ثبات متميز علي الطريق السريع والقدرة علي التحكم في الدورانات المفاجأة عند القيادة بسرعة عالية علي طريق السفر.

الجدير بالذكر أن السيارة قد حققت المعادلة الصعبة في كونها ذات شكل كبير ومخيف من شبكة أمامية مرعبة و نظام إضاءة LED قوي الشكل و قوية البنيان، إلا أنها من الداخل تعد من اكثر السيارات السلسلة التي تحافظ علي درجه الحرارة بداخلها والانتقال من السخن إلى البارد بمنتهي السهولة، لذلك دائماً ما تعد GMC Yukon الخيار الأمثل لك.