“Jetour x70” سيارة جيتور القوية تعود من جديد بسعر مناسب و تصميم محترف الآن في السعودية 2024

Jetour x70، حصلت السيارة الصينية علي دعم من عشاق السيارات في الشرق الأوسط، السيارة الشهيرة Jetour x70 هذه السيارة التي تمتعت بقدرات مميزة تكاد تنافس في السوق العالمي للسيارات، بالإضافة إلي شكلها المتميز الذي ابهر مستخدمي السيارات خاصةً داخل أسواق المملكة العربية السعودية، وعلي عكس المعروف والمتداول عن السيارات الصينية إلا أن سيارة جيتور تتميز بتوافر قطع غيارها في أي مكان، كما أنها تقدم لك تحكم بسيط وسهل بالإضافة إلى سرعة ومرونة في التحكم بالسيارة، لذلك تعد سيارة Jetour x70 السيارة الأنسب لمعظم مستخدمي السيارات الحديثة بأقل التكلفة وسعر اقتصادي رمزي مقارنة بالإمكانيات التي توفرها هذه السيارة.

مميزات سيارة Jetour x70 الجديدة 2024

تتميز السيارة بمحرك يسع حتي 1.5 لتراً و بقوة 154 حصان Horse power

يأتي محرك السيارة رباعي الأسطوانات مما يضمن لك قوة تحمل وسرعة في أداء المحرك.

تأتي السيارة بشكل قوي علي الطريق بواجهة مبهرة تعطي إحساس بالقوة والسلاسة في نفس الوقت.

تتميز السيارة بوجود كاميرا خلفية لتسهيل عمليات والوقوف والركنات في الأماكن الضيقة.

تأتى السيارة بنظام فتحة سقف بانورامية الشكل مبهرة ولامعة تعطي منظراً خلاباً.

تعمل السيارة بالنظام الكهربائي فيمكنك التحكم في زجاج السيارة من خلال الفتح والأغلاق بنظام الكهرباء،

بالإضافة إلي أن السيارة من ضمن سيارات الدفع الأمامي المتمكن لسهولة التحرك بها علي الطريق دون التعرض لخطر.

تعرف علي اللمسات الرفيعة داخل Jetour x70