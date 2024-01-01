بحجم صغير طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto Iv على الهاتف الأندرويـد

لعبة جراند ثفت اوتو الشهيرة قد أصدرتها شركة rock star مؤخراً بعد انتظار العديد من اللاعبين النسخة السادسة من هذه اللعبة، استطاعت هذه النسخة اكتساح صفوف الألعاب الإلكترونية لما تقدمة من مميزات تتفوق بها علي اي لعبة اخري في هذا العالم من جودة تصوير وأداء وجرافيك وطبيعة استخدام، كما توفر لك اللعبة مغامرة مليئة بالقتال والاكشن وإنجاز المهمات وتحطيم رجال الشرطة وإنشاء العصابة الخاصة بك من سيارات ودراجات وطائرات هيلوكوبتر، بالإضافة إلي أن النسخة الأخيرة من لعبة Grand Theft Auto 6 تم إنشاء بها احدث السيارات الجديدة حديثاً في عام 2024 مثل سيارات الفيراري و Audi وغيرها من السيارات والدراجات الحديثة.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto Iv

يمكنك تحميل لعبة جراند ثفت اوتو من خلال موقع اللعبة الرسمي Rockstar games وذلك عن طريق الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي، ثم البحث عن النسخة المرغوب تحميلها من جميع نسخ الجي اي إي، ثم بعد ذلك دفع رسوم اللعبة من خلال بطاقة المشتريات الخاصة بك، وقبل هذا التأكد من وجود مساحة كافية علي الحاسوب الخاص بك قبل بدء عملية التنزيل، ثم بعد ذلك بداية تحميل اللعبة والانتظار حتي يتم التثبيت التلقائي.

خطوات تحميل Grand Theft Auto 6 للاندرويد

بعد رغبة العديد من اللاعبين بتنزيل نسخة من اللعبة الشهيرة GTA 6 علي الهاتف المحمول، أرادت شركة روك ستار تلبية طلب مستخدميها وذلك بتصريح أنها في موعد قريب سوف يتم إصدار نسخة من اللعبة قريباً علي الهاتف الذكي، والى ذلك الحين ظهرت أراء بكيفية تحميل اللعبة بعد التصريح الرسمي بنزولها للهواتف وستكون الخطوات الأتية.