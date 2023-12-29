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أسعار كروت الشحن .. هل تمت زيادة الأسعار فعلًا بدء من 2024 .. اعرف التفاصيل

reham hassanمنذ 10 دقائق
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أثارت تساؤلات المواطنين حول زيادة أسعار كروت الشحن توترًا واستفسارات متعددة في الفترة الأخيرة، تأتي هذه التساؤلات بعد انتشار أخبار تشير إلى زيادة محتملة في أسعار كروت الشحن لشركات الاتصالات.

هل أسعار كروت الشحن زادت؟

أشارت الشركات المحمول المختلفة إلى زيادة في أسعار كروت الشحن، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من 28 ديسمبر 2023، سيتم طرح كروت الشحن الجديدة في جميع المحلات على مستوى الجمهورية، مما يعني وجود أسعار جديدة لهذه الكروت، وستظل قيمة الشحن كما هي، ولكن بسعر جديد.

قيمة زيادة أسعار كروت الشحن 2024

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الزيادة في أسعار كروت الفكة تتراوح حوالي 10%، مشيرًا إلى زيادة في جميع كروت الفكة التي تقدمها شركات الاتصالات المحمولة، وأضاف الجهاز أن أسعار شحن الرصيد وسعر الدقيقة المحمولة لم يتأثرا بالزيادة، وتظل كما هي دون أي تغييرات، وهذا يتعارض مع ما انتشر بين العديد من المواطنين.

أسعار كروت الشحن الفكة في 2024 فودافون

السعر الجديدالسعر السابقالبيانات
4 جنيهات3 جنيهات45 دقيقة أو ميجا بايت – كارت طول اليوم
7 جنيهات6 جنيهات225 دقيقة أو ميجا بايت – كارت طول اليوم
11 جنيهًا10.5 جنيه400 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 4 أيام
13 جنيهًا11.5 جنيه450 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 7 أيام
17 جنيهًا15.5 جنيه625 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 7 أيام
20 جنيهًا17.5 جنيه650 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 10 أيام

أسعار كروت الشحن الجديدة 2024

السعر الجديدالسعر السابق
3 جنيهات2.5 جنيه
6 جنيهات5 جنيهات
8 جنيهات7 جنيهات
10.5 جنيه9 جنيهات
11.5 جنيه10 جنيهات
15.5 جنيه13.5 جنيه
17.5 جنيه15 جنيه
29 جنيه25 جنيه
35 جنيه30 جنيه
58 جنيه50 جنيه

 

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reham hassanمنذ 10 دقائق
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