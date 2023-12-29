أسعار كروت الشحن .. هل تمت زيادة الأسعار فعلًا بدء من 2024 .. اعرف التفاصيل

أثارت تساؤلات المواطنين حول زيادة أسعار كروت الشحن توترًا واستفسارات متعددة في الفترة الأخيرة، تأتي هذه التساؤلات بعد انتشار أخبار تشير إلى زيادة محتملة في أسعار كروت الشحن لشركات الاتصالات.

هل أسعار كروت الشحن زادت؟

أشارت الشركات المحمول المختلفة إلى زيادة في أسعار كروت الشحن، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من 28 ديسمبر 2023، سيتم طرح كروت الشحن الجديدة في جميع المحلات على مستوى الجمهورية، مما يعني وجود أسعار جديدة لهذه الكروت، وستظل قيمة الشحن كما هي، ولكن بسعر جديد.

قيمة زيادة أسعار كروت الشحن 2024

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الزيادة في أسعار كروت الفكة تتراوح حوالي 10%، مشيرًا إلى زيادة في جميع كروت الفكة التي تقدمها شركات الاتصالات المحمولة، وأضاف الجهاز أن أسعار شحن الرصيد وسعر الدقيقة المحمولة لم يتأثرا بالزيادة، وتظل كما هي دون أي تغييرات، وهذا يتعارض مع ما انتشر بين العديد من المواطنين.

أسعار كروت الشحن الفكة في 2024 فودافون

السعر الجديد السعر السابق البيانات 4 جنيهات 3 جنيهات 45 دقيقة أو ميجا بايت – كارت طول اليوم 7 جنيهات 6 جنيهات 225 دقيقة أو ميجا بايت – كارت طول اليوم 11 جنيهًا 10.5 جنيه 400 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 4 أيام 13 جنيهًا 11.5 جنيه 450 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 7 أيام 17 جنيهًا 15.5 جنيه 625 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 7 أيام 20 جنيهًا 17.5 جنيه 650 دقيقة أو ميجا بايت – كارت 10 أيام

أسعار كروت الشحن الجديدة 2024