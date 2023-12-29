بزيادة 2000 دينار جزائري.. ضخ زيادة المنحة البطالة 2024 لمستفيديها في هذا الموعد

مستفيدي المنحة البطالة 2024 في الجزائر ينتظرون عام 2024 على أحر من الجمر، وذلك من أجل الحصول على قيمة هذه المنحة بالزيادة، حيث سبق أن أعلن رئيس الدولة بأنه سيتم ضخ الزيادة في أجور مستفيدي هذه المنحة من أول عام 2024 شهر يناير المقبل، وبعد أن تم صرف المنحة في شهر ديسمبر، فالكل منتظر الدفعة القادمة.. تفاصيل حول هذا الأمر.

ضخ زيادة المنحة البطالة 2024

يناير من عام 2024 القادم هو الموعد الرسمي المحدد لرفع قيمة منحة البطالة للمستفيدين منها، حيث قيمتها تصل إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، حيث كانت في السابق وحتى ديسمبر 2023 الجاري بقيمة 13 ألف دينار جزائري، ثم تم رفعها لمبلغ 15 ألف دينار، حيث قيمتها ما بين 15 إلى 17 ألف دينار، وحددت الحكومة أنها ستقوم بالتكفل بكل شئ في مقابل رفع المنحة لهذه القيمة ورفع الأجور للمواطنين المستفيدين منها.

إذن بداية الزيادة ستكون من دفعة يناير 2024 القادمة للقيمة الجديدة بعد الرفع.

موعد صرف منحة البطالة في الجزائر

تقوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر بصف رزمانة منحة البطالة في الجزائر للمواطنين والمواطنات كل شهر على ثلاث أيام، حيث يختلف موعد الصرف للمستفيد منها على خسب آخر رقم بحسابه البريدي، حيث مواعيد الصرف كالتالي: