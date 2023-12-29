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تقدر تشوف اسمك منهم ولا لأ .. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عن طريق رقمك القومي
الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
يعتبر برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تستهدف دعم الفئات الأشد حاجة في المجتمع، كما تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتسهم في تحسين ظروف الحياة وتوفير الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد، يمكن للأفراد التقدم من خلال الرابط المقدم، حيث يتعين عليهم ملء البيانات المطلوبة وتقديم الوثائق الضرورية للتأكد من استحقاقهم.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024
- افتح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختر “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الصفحة.
- ادخل الرقم القومي الخاص بك إذا كنت مستفيدًا من معاش تكافل وكرامة.
- انقر على “استعلام”.
- ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة طلبك سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا وأسباب الرفض إن كان هناك.
تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024
- قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- حدد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” الموجودة في أعلى الشاشة.
- أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- انقر على أيقونة “تسجيل شكوى”.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة واللازمة لتقديم الشكوى.
موعد صرف معاش شهر يناير 2024 تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 هو يوم 15 يناير 2024، وسيكون متاحًا للمواطنين للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لوزارة المالية أو التي تتبع شركة بنوك مصر.
الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة
- عدم وجود ممتلكات مثل المنازل أو الأراضي أو ما يشابه ذلك لدى المتقدم.
- في حال وفاة الزوج، يجب على الزوجة تقديم شهادة وفاة الزوج.
- نسخة مصورة من إقرار الوصية على الأبناء الذين فقدوا والديهم.
- وثيقة رسمية من اللجان الطبية المعتمدة.
- توفير جميع الوثائق المطلوبة لحالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية لكل أفراد الأسرة.
- في حال وجود إعاقة، يجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.