تقدر تشوف اسمك منهم ولا لأ .. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عن طريق رقمك القومي

يعتبر برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تستهدف دعم الفئات الأشد حاجة في المجتمع، كما تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتسهم في تحسين ظروف الحياة وتوفير الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد، يمكن للأفراد التقدم من خلال الرابط المقدم، حيث يتعين عليهم ملء البيانات المطلوبة وتقديم الوثائق الضرورية للتأكد من استحقاقهم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

افتح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الصفحة.

ادخل الرقم القومي الخاص بك إذا كنت مستفيدًا من معاش تكافل وكرامة.

انقر على “استعلام”.

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة طلبك سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا وأسباب الرفض إن كان هناك.

تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

حدد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” الموجودة في أعلى الشاشة.

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

انقر على أيقونة “تسجيل شكوى”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة واللازمة لتقديم الشكوى.

موعد صرف معاش شهر يناير 2024 تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 هو يوم 15 يناير 2024، وسيكون متاحًا للمواطنين للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لوزارة المالية أو التي تتبع شركة بنوك مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة