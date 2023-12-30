رسميًا “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني” ومدة إجازة نصف العام لجميع الصفوف 2024

مع اقتراب انتهاء الترم الثاني العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة مستمرة عن التاريخ المتعلق ببدء الترم الثاني بالإضافة إلى الخطة الزمنية التي تتعلق بالسنة الدراسية الجارية، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بمصر قامت بالكشف عن هذا الموعد الخاص ببدء الفصل الدراسي الثاني، وهذا تزامنا مع قرب التاريخ الخاص بانتهاء الدراسة في السنة الدراسية الحالية، وأيضا عقد كل الامتحانات والاختبارات التي تتعلق بالترم الأول، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

قامت وزاره التربيه والتعليم بجمهورية مصر العربية بتحديد هذا الموعد والتاريخ المتعلق ببدء الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الطلبة والطالبات بمختلف صفوف النقل، إذ إنها بينت انه سوف يكون في يوم السبت الذي سيكون موافقا العاشر من فبراير القادم 2024م، وذلك ان الترم الثاني سيكون مستمرا حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثة اشهر، كما ان الدراسة بالترم الثاني سوف يتم الانتهاء منها في يوم الخميس السادس من يونيو 2024، وهذا على حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها بالخطة الزمنية في السنة الدراسية الجارية 2023 2024.

موعد امتحانات الترم الاول

بعدما قمنا بالإشارة إلى تاريخ بدء الترم الثاني بمصر، يمكن أن نقول إنه سيتم البدء في امتحانات الفصل الأول بالسنة الدراسية الجارية في يوم الثلاثاء الذي سوف يكون موافق التاسع من يناير 2024، على أن تكون تلك الاختبارات مستمرة حتى اليوم الذي يكون موافق الخامس والعشرون من يناير 2024.