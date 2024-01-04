“هنـــا” رابط بوابة الشكاوي والاستعلام برنامج تكافل وكرامة 2024 والحصول على الدعم الشهري

هناك كثير من الأشخاص يبحثون عن الرابط المتعلق بوابة الشكاوي والاستعلام في برنامج تكافل وكرامة، حيث إن هذا البرنامج يقوم بإتاحة الدعم لكل المواطنين المصريين ويوفر لهم المعيشة المستقرة وتحسينها، ومن الجدير بذكر أن هذا البرنامج يتم منح الدعم الخاص به لكل الأشخاص المتوفر بهم شروط البرنامج كذلك أنه توجد فئات عديدة تريد أن تستعلم عن حالة الطلب الخاص بهذا المعاش، فهناك كثير من الاشخاص قد سجلوا لتلقى هذا الدعم وإلى الآن لم يتعرفوا على الحالة المتعلقة يطالبهم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن حالة الطلب وايضا الرابط المتعلق ببوابه تلك الشكاوى والاستعلام عن هذا الدعم.

رابط بوابة الشكاوي والاستعلام برنامج تكافل وكرامة 2024

يمكن للأشخاص عن طريق الرابط المتعالج بوابة الشكاوي والاستعلام لهذا البرنامج الخاص بتغافل وكرامة أن يستعلموا عن الأسماء المقبولة بالبرنامج، باتباع الخطوات التالية:

الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

بعد ذلك يلزم عليك تسجيل رقم البطاقة الشخصية بصورة صحيحة.

في النهاية، يتم الضغط على ايقونة استعلام.

شروط دعم تكافل وكرامة

توجد جملة من الشروط الضرورية التي ينبغي على الشخص أن تكون متوفرة به لكي يحصل على دعم تكافل وكرامة، ومن ضمن الشروط ما يلي: